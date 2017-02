«The best just got bigger» – wenn es eine Rockband gibt, die diesen Satz als Einleitung zur brandneuen Tourneeankündigung zu Recht gebrauchen darf, dann heisst diese Band zweifelsohne Bon Jovi ...>>

Seit sieben Jahren mischt Rihanna die internationalen Hitparaden auf. Auch mit der ersten Single «Diamonds», aus ihrem siebtes Album «Unapologetic», dominiert Rihanna bereits wieder die Charts in aller Welt. So schaffte es «Diamonds» gleich in 27 Ländern auf den ersten Platz der iTunes-Charts ...>>

Konzert | David Garrett Hallenstadion Zürich

David Garrett blickt seit Jahren auf ausnahmslos ausverkaufte Konzerte zurück Mit einzigartigem Programm und spektakulärer Bühnenshow kommt der Rockgeiger im Juni 2013 wieder in die Schweiz ...>>

Konzert | «The Wall Live» Stadion Letzigrund Zürich «The Wall» – eine der erfolgreichsten Musik-Produktionen aller Zeiten kommt 2013 in europäische Stadien! Es gehört zu den bedeutendsten Werken in der Geschichte des Rock 'n' Roll: «The Wall», das Konzeptalbum von Pink Floyd, wurde am 30. November 1979 in Grossbritannien veröffentlicht und sorgte weltweit für Furore. Es ist das meistverkaufte Doppelalbum aller Zeiten und beinhaltet die Hit-Single «Another Brick In The Wall». Der kreative Mastermind hinter diesem Konzeptalbum ist Roger Waters, der damalige Mitgründer, Bassist, Sänger und Hauptsonglieferant von Pink Floyd. ...>>

26.10.2013 | Hallenstadion Zürich

Celtic Woman, das erfolgreichste irische Frauenensemble, bringen ihren Sound 2013 noch einmal in die Schweiz. Das irische Frauenensemble Celtic Woman begeisterte sowohl im September 2011 als auch im Juni 2012 mit atemberaubenden Konzerten ihr hiesiges Publikum im Zürcher Hallenstadion. Seit 2004 sorgen die Irinnen mit erstklassigen Alben und überwältigenden Live-Auftritten weltweit für Furore ...>>

Pneuhaus | Rikag

Entspanntes Loungen beim Reifenwechsel im Pneuhaus Rikag. Bloss kein Stress! Ein Reifenwechsel muss nicht in aller Hetze in den Terminkalender gequetscht werden. Besser man nutzt ihn im Pneuhaus Rikag für eine inspirierende Pause und lässt sich in der Lounge mit einem feinen Kaffee verwöhnen ...>>